10.07.2025
Смотреть онлайн Анамария Федерика Оана - Carlota Martinez Cirez 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Анамария Федерика Оана — Carlota Martinez Cirez . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(7:5, 6:4)
(7:5, 6:4)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Carlota Martinez Cirez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Carlota Martinez Cirez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Carlota Martinez Cirez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Carlota Martinez Cirez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Carlota Martinez Cirez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Carlota Martinez Cirez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Carlota Martinez Cirez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Carlota Martinez Cirez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Carlota Martinez Cirez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
69%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
50%
Комментарии к матчу