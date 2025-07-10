10.07.2025
Смотреть онлайн Лидия Енчева - Elena Ruxandra Bertea 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Лидия Енчева — Elena Ruxandra Bertea . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
14
1
Выигрыш первой подачи
41%
47%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу