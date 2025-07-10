10.07.2025
Смотреть онлайн Emilien Demanet - Альяз Джеран 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Emilien Demanet — Альяз Джеран . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Альяз Джеран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Альяз Джеран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Альяз Джеран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Emilien Demanet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Альяз Джеран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Emilien Demanet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу