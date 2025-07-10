10.07.2025
Смотреть онлайн Никола Башич - Лаутаро Агустин Фалабелла 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Никола Башич — Лаутаро Агустин Фалабелла . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Никола Башич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
48%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
