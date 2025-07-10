10.07.2025
Смотреть онлайн Лилиан Мармусэз - Ноа Вукадин 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Лилиан Мармусэз — Ноа Вукадин . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
ITF M15 Litija
Завершен
(6:3, 4:6, 7:5)
2 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
9
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
29%
100%
