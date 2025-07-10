Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
10.07.2025

Смотреть онлайн Лилиан Мармусэз - Ноа Вукадин 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Лилиан МармусэзНоа Вукадин . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Litija
Лилиан Мармусэз
Завершен
(6:3, 4:6, 7:5)
2 : 1
10 июля 2025
Ноа Вукадин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
9
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
29%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
СКА СКА
10 Января
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
10 Января
14:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
10 Января
14:30
Северсталь Северсталь
Торпедо Торпедо
10 Января
17:00
Комо Комо
Болонья Болонья
10 Января
17:00
Чарльтон Чарльтон
Челси Челси
10 Января
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
10 Января
18:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
10 Января
20:00
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
10 Января
23:00
Овьедо Овьедо
Реал Бетис Реал Бетис
10 Января
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA