Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Ноа Вукадин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0