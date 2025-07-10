10.07.2025
Смотреть онлайн Себастьян Доминко - Felix Balshaw 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Себастьян Доминко — Felix Balshaw . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
66%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу