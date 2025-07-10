10.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Храмцова - Olga Molchanova 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Виктория Храмцова — Olga Molchanova . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 16:25 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(4:6, 6:0, 4:6)
(4:6, 6:0, 4:6)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Olga Molchanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Виктория Храмцова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктория Храмцова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Виктория Храмцова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Виктория Храмцова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
59%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу