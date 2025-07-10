10.07.2025
Смотреть онлайн Тифани Леметр - Дэйеон Бакк 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Тифани Леметр — Дэйеон Бакк . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
54%
63%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
