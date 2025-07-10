10.07.2025
Смотреть онлайн Tian Jialin - Юфеи Рен 10.07.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Tian Jialin — Юфеи Рен . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(3:6, 0:3)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
43%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
Комментарии к матчу