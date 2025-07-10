Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
10.07.2025

Смотреть онлайн Tian Jialin - Юфеи Рен 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Tian JialinЮфеи Рен . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Monastir
Tian Jialin
Завершен
(3:6, 0:3)
0 : 2
10 июля 2025
Юфеи Рен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
43%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
9 Января
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
9 Января
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
СКА-Нева СКА-Нева
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
9 Января
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
9 Января
17:00
КалПа КалПа
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
9 Января
19:30
ХПК ХПК
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
9 Января
19:30
Сайпа Сайпа
ТПС ТПС
9 Января
19:30
Таппара Таппара
Эссят Эссят
9 Января
19:30
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
9 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA