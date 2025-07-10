10.07.2025
Смотреть онлайн Jimenez Kasintseva/Radivojevic - Аверлаг/Эпплтон 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Contrexeville WD: Jimenez Kasintseva/Radivojevic — Аверлаг/Эпплтон, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
WTA Contrexeville WD
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Jimenez Kasintseva/Radivojevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
57%
72%
Реализация брейк - пойнтов
25%
38%
