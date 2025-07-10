10.07.2025
Смотреть онлайн Александр Молкан - Роберто Карбаллес Баена 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Александр Молкан — Роберто Карбаллес Баена, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, 1/4 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Challenger Braunschweig
Отказ
(Победитель: Александр Молкан)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Роберто Карбаллес Баена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Роберто Карбаллес Баена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Роберто Карбаллес Баена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Молкан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Александр Молкан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Молкан - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
84%
55%
Реализация брейк - пойнтов
30%
33%
