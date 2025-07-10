10.07.2025
Смотреть онлайн Грегор Рамскоглер - Луис Ван Херк 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Грегор Рамскоглер — Луис Ван Херк . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Луис Ван Херк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Луис Ван Херк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Луис Ван Херк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Луис Ван Херк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Луис Ван Херк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Луис Ван Херк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Луис Ван Херк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
22%
60%
Комментарии к матчу