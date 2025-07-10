10.07.2025
Смотреть онлайн Далма Галфи - Катажина Кава 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Далма Галфи — Катажина Кава, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
WTA Бостад
Отказ
(Победитель: Катажина Кава)
0 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Катажина Кава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Далма Галфи
Катажина Кава
1 победа
0 побед
100%
0%
23.09.2025
Далма Галфи
2:0
Катажина Кава
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
50%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
