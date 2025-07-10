10.07.2025
Смотреть онлайн Себастьян Сорджер - Якопо Билардо 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Себастьян Сорджер — Якопо Билардо . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
80%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу