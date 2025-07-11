11.07.2025
Смотреть онлайн Вардан Манукян - Yoav Versloot 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Вардан Манукян — Yoav Versloot . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
11 июля 2025
Комментарии к матчу