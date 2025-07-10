10.07.2025
Смотреть онлайн Элли Шоппе - Габриэла Андреа Кнутсон 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Corroios-Seixal: Элли Шоппе — Габриэла Андреа Кнутсон . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Corroios-Seixal
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Габриэла Андреа Кнутсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Габриэла Андреа Кнутсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
52%
68%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу