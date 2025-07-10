Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Алина Чараева - Симона Уолтерт 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Алина ЧараеваСимона Уолтерт, 1/8 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court Central
WTA Контрексевиль
Алина Чараева
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
10 июля 2025
Симона Уолтерт
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алина Чараева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Алина Чараева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Симона Уолтерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
8
Выигрыш первой подачи
59%
65%
Реализация брейк - пойнтов
27%
60%
