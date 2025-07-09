09.07.2025
Смотреть онлайн Лиам Брангер - С Д Пражвал Дев 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Лиам Брангер — С Д Пражвал Дев . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(7:5, 2:6, 6:4)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лиам Брангер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Лиам Брангер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Лиам Брангер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
65%
67%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
