Текстовая трансляция

Гейм 1 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Лиам Брангер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 9 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Лиам Брангер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 28 - Лиам Брангер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Лиам Брангер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40