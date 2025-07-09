09.07.2025
Смотреть онлайн Григорий Шебекин - Аджеит Рай 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Григорий Шебекин — Аджеит Рай . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(0:6, 0:2)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
31%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
