09.07.2025
Смотреть онлайн Оскар Ласидес - Amr Asrawy 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Оскар Ласидес — Amr Asrawy . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:09 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(7:6, 6:4)
(7:6, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Оскар Ласидес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Amr Elsayed - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Amr Elsayed - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Amr Elsayed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
77%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
Комментарии к матчу