09.07.2025
Смотреть онлайн Янки Эрел - Anton Shepp 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Янки Эрел — Anton Shepp . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 3:6, 6:4)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anton Shepp - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Anton Shepp - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Anton Shepp - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Anton Shepp - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Anton Shepp - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Anton Shepp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
69%
68%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу