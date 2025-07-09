09.07.2025
Смотреть онлайн Назим Махлуф - Уилльям Макленнахан 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Назим Махлуф — Уилльям Макленнахан . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Назим Махлуф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Назим Махлуф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Назим Махлуф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
81%
63%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
Комментарии к матчу