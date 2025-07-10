10.07.2025
Смотреть онлайн Дженнифер Ружжери - Noemi Maines 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Дженнифер Ружжери — Noemi Maines . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(4:6, 7:5, 5:0)
2 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Noemi Maines - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Noemi Maines - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Noemi Maines - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Noemi Maines - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Noemi Maines - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
63%
53%
Реализация брейк - пойнтов
47%
40%
