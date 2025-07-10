10.07.2025
Смотреть онлайн Lina Bezza - Осеан Бабел 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Lina Bezza — Осеан Бабел . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lina Bezza - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Lina Bezza - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Осеан Бабел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Осеан Бабел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Осеан Бабел - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
40%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу