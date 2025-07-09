09.07.2025
Смотреть онлайн Леонид Шейгезихт - Оскар Хосе Гутиеррез 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Леонид Шейгезихт — Оскар Хосе Гутиеррез . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Леонид Шейгезихт
Оскар Хосе Гутиеррез
0 побед
1 победа
0%
100%
23.09.2025
Оскар Хосе Гутиеррез
2:0
Леонид Шейгезихт
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
70%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
