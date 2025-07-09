Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Карлос Санчес Ховер - Доминик Рецек 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Карлос Санчес ХоверДоминик Рецек . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Kassel
Карлос Санчес Ховер
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
09 июля 2025
Доминик Рецек
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Карлос Санчес Ховер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Доминик Рецек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Доминик Рецек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Карлос Санчес Ховер - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
80%
79%
Реализация брейк - пойнтов
14%
0%
Комментарии к матчу
