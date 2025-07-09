09.07.2025
Смотреть онлайн Роджер Паскуаль Ферра - Александр Бинда 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Роджер Паскуаль Ферра — Александр Бинда . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Роджер Паскуаль Ферра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Роджер Паскуаль Ферра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
64%
41%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
