09.07.2025
Смотреть онлайн Люка Пуллан - Алекс Мартинес 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Люка Пуллан — Алекс Мартинес . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
59%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
