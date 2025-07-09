09.07.2025
Смотреть онлайн Ричард Зусман - Матс Розенкранц 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Ричард Зусман — Матс Розенкранц . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ричард Зусман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
