09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Pavel Lagutin — Manel L Juncadella . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(3:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Manel L Juncadella - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Manel L Juncadella - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Manel L Juncadella - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
70%
