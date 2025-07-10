10.07.2025
Смотреть онлайн Никола Славич - Ээро Васа 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Никола Славич — Ээро Васа . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(2:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ээро Васа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ээро Васа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
