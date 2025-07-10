10.07.2025
Смотреть онлайн Тимофей Степанов - Александр Орликовски 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Тимофей Степанов — Александр Орликовски . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Орликовски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Орликовски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Александр Орликовски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Орликовски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александр Орликовски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Орликовски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Орликовски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тимофей Степанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Александр Орликовски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Орликовски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Александр Орликовски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александр Орликовски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тимофей Степанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тимофей Степанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Орликовски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу