09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Yeon Woo Ку — Найктха Бэйнс . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 5:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Найктха Бэйнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Найктха Бэйнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
51%
43%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
