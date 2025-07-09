09.07.2025
Смотреть онлайн Юфеи Рен - Рина Сайго 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Юфеи Рен — Рина Сайго . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юфеи Рен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юфеи Рен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
40%
Реализация брейк - пойнтов
40%
75%
Комментарии к матчу