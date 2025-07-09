09.07.2025
Смотреть онлайн Мерна Рефаат - Кристиана Сидорова 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Мерна Рефаат — Кристиана Сидорова . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:7, 6:4, 6:3)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мерна Рефаат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Мерна Рефаат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
67%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
