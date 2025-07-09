09.07.2025
Смотреть онлайн Харука Кадзи - Мисаки Мацуда 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Харука Кадзи — Мисаки Мацуда . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Харука Кадзи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Харука Кадзи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Харука Кадзи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Харука Кадзи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
55%
51%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу