10.07.2025
Смотреть онлайн Натхан Блохин - Дэвид Дуонг 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Натхан Блохин — Дэвид Дуонг . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Натхан Блохин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Натхан Блохин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дэвид Дуонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Натхан Блохин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Натхан Блохин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Натхан Блохин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Натхан Блохин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
72%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
