Текстовая трансляция

Гейм 1 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0