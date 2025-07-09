09.07.2025
Смотреть онлайн Патрик Юрина - Алексей Штенгелов 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Патрик Юрина — Алексей Штенгелов . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1
UTR Pro Monterol
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
8
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
68%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
Комментарии к матчу