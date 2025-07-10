10.07.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Ангелини - Мацей Райски 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Лоренцо Ангелини — Мацей Райски . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:3, 5:7, 3:5)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Мацей Райски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Лоренцо Ангелини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Лоренцо Ангелини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Мацей Райски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Мацей Райски - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
56%
55%
Реализация брейк - пойнтов
35%
54%
Комментарии к матчу