10.07.2025
Смотреть онлайн Tarek Erlewein - Марсель Желински 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Tarek Erlewein — Марсель Желински . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:3, 5:0)
(6:3, 5:0)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марсель Желински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марсель Желински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марсель Желински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
68%
37%
Реализация брейк - пойнтов
56%
25%
Комментарии к матчу