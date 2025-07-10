10.07.2025
Смотреть онлайн Oskar Grzegorzewski - Джанникола Мисаси 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Oskar Grzegorzewski — Джанникола Мисаси . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:2, 3:6, 7:5)
2 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Oskar Grzegorzewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Oskar Grzegorzewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Oskar Grzegorzewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Oskar Grzegorzewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Oskar Grzegorzewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Oskar Grzegorzewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
29%
67%
Комментарии к матчу