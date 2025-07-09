09.07.2025
Смотреть онлайн Sofia M Barbulescu - Бриана Сабо 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Sofia M Barbulescu — Бриана Сабо . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:49 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Бриана Сабо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Бриана Сабо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бриана Сабо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бриана Сабо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Бриана Сабо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Бриана Сабо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Бриана Сабо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
53%
64%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу