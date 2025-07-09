09.07.2025
Смотреть онлайн Sara Victoria Balan - Каролина Мразикова 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Sara Victoria Balan — Каролина Мразикова . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Каролина Мразикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Каролина Мразикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Каролина Мразикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
44%
65%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
Комментарии к матчу