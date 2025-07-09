09.07.2025
Смотреть онлайн Кармен Андреа Хереа - Alexia Lavinia Puiac 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Кармен Андреа Хереа — Alexia Lavinia Puiac . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
52%
48%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
Комментарии к матчу