09.07.2025
Смотреть онлайн Далма Галфи - Leyre Romero Gormaz 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Далма Галфи — Leyre Romero Gormaz, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
WTA Бостад
Завершен
(6:0, 3:6, 6:2)
(6:0, 3:6, 6:2)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
71%
46%
Реализация брейк - пойнтов
47%
25%
Комментарии к матчу