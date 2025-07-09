09.07.2025
Смотреть онлайн Lock/Loof - Jermar/Latinovic 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Яссы - МП: Lock/Loof — Jermar/Latinovic, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 5
Челленджер Яссы - МП
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lock/Loof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Lock/Loof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lock/Loof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jermar/Latinovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Lock/Loof - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
