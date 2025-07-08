08.07.2025
Смотреть онлайн Хелена Стевич - Emma Scaldalai 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Хелена Стевич — Emma Scaldalai . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Emma Scaldalai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Emma Scaldalai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
64%
41%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
Комментарии к матчу