Текстовая трансляция

Гейм 1 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40