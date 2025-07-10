10.07.2025
Смотреть онлайн Александр Аней - Алекс Джонс 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Александр Аней — Алекс Джонс . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
50%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
Комментарии к матчу