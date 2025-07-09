09.07.2025
Смотреть онлайн Mathys Domenc - Корентин Денолли 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Mathys Domenc — Корентин Денолли . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(7:6, 3:6, 6:6)
1 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Mathys Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Mathys Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Mathys Domenc - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Mathys Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Mathys Domenc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Mathys Domenc - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
2
Двойные ошибки
8
12
Выигрыш первой подачи
61%
64%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
