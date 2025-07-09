09.07.2025
Смотреть онлайн Тристан Ламазин - Нитин Кумар Синха 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Тристан Ламазин — Нитин Кумар Синха . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Тристан Ламазин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
69%
49%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
Комментарии к матчу